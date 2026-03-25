En Guyane, elle dirige un véritable hôpital pour animaux.
Le temps est souvent considéré comme la ressource la plus précieuse, la gestion efficace de celui-ci est essentielle pour...
Reportage consacré au fonctionnement de Pôle Emploi, l’administration créée en 2008 et issue de la fusion de l’ANPE et...
En France, deux chauffeurs sillonnent les routes de montagne ; leurs chargements particuliers, comme du lait frais ou des...
Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de...
Les podologues sont plus de 14 000 en France. Ces professionnels de santé abordent les problématiques relatives aux affections...
Le métier de promoteur immobilier est à la croisée de plusieurs compétences : gestion de projet, finance, connaissance du...
Aujourd’hui, direction l’hôpital, et plus précisément la salle d’opération pour suivre une infirmière de bloc opératoire, aussi appelée IBODE....
Mathéo et Anthony, jeunes adolescents de 14 et 15 ans enchaînent les soirées ouvertes aux nouveaux talents. Admiratifs du...
Ils ont quitté leur job pour accueillir des inconnus chez eux… Tout quitter pour recommencer ailleurs, c’est le rêve...
Avec leurs mains, ils transforment la matière brute en chef d’oeuvre. Pendant six mois, nous avons suivi quatre virtuoses...
Certains éleveurs délaissent les productions traditionnelles. Pour diversifier leurs sources de revenus, ils misent sur des espèces atypiques. Bisons...
Centre du pouvoir depuis 1874 et résidence officielle du président de la République, le palais de l’Elysée dispose d’une...
Eric s’imprègne du savoir de ce grand maître
Immersion dans une équipe de convoyeurs de fonds pour une journée de travail dans un secteur à risque. Réalisateur:...
De plus en plus d’entreprises se tournent vers des pratiques de production locales, motivées par des convictions écologiques, économiques...
L’univers de la 3D connaît une évolution fulgurante, portée par des avancées technologiques qui bouleversent de nombreux secteurs. Du...
Depuis 2015, l’association pour la protection animale L214 diffuse régulièrement des images chocs dénonçant les maltraitances dans les abattoirs...
Le data analyst est aujourd’hui l’un des métiers les plus stratégiques dans les entreprises, où la capacité à exploiter...
Dans le secteur de la formation, la relation client est très importante pour attirer et fidéliser les étudiants et...
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