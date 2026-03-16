Un an après sa première session USI, André Comte-Sponville nous présente la fin de ses réflexions entre le sens...
Durant l’été, ils sont 1 500 000 (étudiants, professionnels et même retraités) à trouver un travail. On les appelle...
André Comte-Sponville nous présente la fin de ses réflexions entre le sens du travail, le bonheur et la motivation...
Il est capable de dompter une dizaine de lions en même temps pour un numéro de cirque. Un documentaire...
Convaincre une banque du bien-fondé de son projet n’est pas chose aisée et les taux d’intérêt, assez élevés, peuvent...
Dans quelles activités professionnelles peut-on être exposé aux UV ? Quels sont les signes qui peuvent traduire une exposition...
La première impression ne se donne jamais deux fois, et dans le monde des affaires, cette rencontre initiale passe...
Suivez les vies des urgentistes de l’hôpital Edouard Herriot, l’un des plus grand hopitaux de la région Auvergne-Rhônes-Alpes.
Véritable miroir de la société, l’école a changé au gré des générations, des modes et des nouveaux défis de...
Réviser pour le BTS Assurance et le BTS Banque exige une approche méthodique, car ces deux diplômes couvrent des...
Une conférence dynamique sur l’univers de la métallurgie et les possibilités d’emploi sur le marché du travail !
Il paraît que nos policiers n’ont vraiment pas le moral. Cela pourrait faire sourire. C’est une tradition bien établie...
Beaucoup de jeunes filles rêvent de devenir ballerines, mais peu d’entre elles sont prêtes à déployer les immenses efforts...
On utilise le mot travail tous les jours. Le matin on repense à un rêve qui nous travaille. On...
Quoi de plus banal qu’une porte cochère ou un pan de chalet? Antoine Guignard (alias LPVD’A, pour Les Pinceaux...
Evoplay poursuit le développement de son catalogue de jeux HTML5 avec magic wheel, un titre basé sur une mécanique de...
En pleine crise de l’agriculture, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui...
Présentation du métier d’orthophoniste à travers l’exemple d’orthophonistes spécialisées dans les soins pour enfants présentant des troubles de l’apprentissage...
Rencontre avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier, et qui sont pourtant les flics les plus...
Immersion dans le quotidien de ces spécialistes formés pour faire face aux situations les plus délicates. Un documentaire de...
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