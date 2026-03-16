C’est un métier qui paraît désuet, d’un autre temps, pourtant les majordomes et les gouvernantes n’ont jamais été aussi nombreux. Dans les coulisses des palaces et les couloirs des grandes demeures, ils sont aux petits soins de leurs clients ou de leurs employeurs. Un métier de l’ombre apparu au 18è siècle en Angleterre, qui attire de nombreux jeunes aujourd’hui. Ils sont à la fois managers, assistants du quotidien, valets et femmes de chambre, personnel de confiance. Leur rôle : anticiper et combler les moindres attentes de leurs employeurs. Pendant plus d’un an nous avons suivi ces professionnels au service de l’excellence, où chaque geste, chaque détail compte.