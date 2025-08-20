Article

Depuis son lancement en 2020, Pappers s’est imposée comme une plateforme incontournable de l’open data, mettant à disposition gratuitement des données légales, juridiques et financières sur les entreprises françaises.

Aujourd’hui, l’outil va plus loin, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et extensions stratégiques qui renforcent son utilité pour les entreprises.

Pappers International : une base européenne

En 2025, Pappers lance Pappers International, une plateforme ouverte qui centralise les données d’entreprises en Europe. Elle couvre notamment la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne.

Cette innovation marque une étape majeure : les entreprises pourront désormais accéder à des informations officielles sur des acteurs économiques européens, favorisant ainsi l’analyse transfrontalière et les démarches internationales.

Une rentabilité confirmée

Toujours en 2025, Pappers affiche des comptes solides, avec un résultat net positif de 492 823 € en 2024, tout en tenant son modèle de rentabilité dès ses premières années d’activité. Ce succès financier valide la viabilité de sa stratégie : offrir un service gratuit à grande échelle, financé par une minorité d’utilisateurs professionnels.

Un écosystème à plusieurs branches spécialisées

Pappers ne se limite plus à une simple base de données pour entreprises. Elle s’est structurée autour d’un écosystème vertical couvrant plusieurs domaines :

Pappers Justice : accès aux décisions de justice, textes de loi, documents juridiques, régulièrement mis à jour.

: accès aux décisions de justice, textes de loi, documents juridiques, régulièrement mis à jour. Pappers Politique (lancé en 2023 ) : riche en informations institutionnelles françaises et européennes.

(lancé en ) : riche en informations institutionnelles françaises et européennes. Pappers Immobilier (lancé en 2024 ) : agrège des données ouvertes du secteur immobilier — transactions, copropriétés, permis de construire, diagnostics, etc.

(lancé en ) : agrège des données ouvertes du secteur immobilier — transactions, copropriétés, permis de construire, diagnostics, etc. Pappers Services (également en 2024) : propose un ensemble de services utiles aux entreprises, tels que la création d’entreprise, les registres dématérialisés, ou les dépôts d’annonces légales.



L’ensemble de cette offre permet aux entreprises de trouver en un même lieu une gamme complète de données et d’outils liés à leur activité.

Des usages professionnels facilitants grâce à l’API

Un élément central de l’usage professionnel de Pappers demeure son API. Cette interface automatique permet d’incorporer les données de Pappers directement dans des outils métier (CRM, ERP, etc.).

En 2025 , l’API propose 100 requêtes gratuites par mois , complétées par des forfaits adaptés aux usages intensifs.

, l’API propose , complétées par des forfaits adaptés aux usages intensifs. Elle sert à diverses applications : due diligence , enrichissement de fichiers, scoring, veille juridique et commerciale .

, . Le modèle « freemium radical », où 1 % des utilisateurs payants financent les 99 % restants, se confirme comme économiquement solide.

Une couverture complète et actualisée des données

Sources officielles et mises à jour constantes

Pappers agrège et met à jour quotidiennement des données provenant de sources officielles :

INPI : statuts, actes, comptes annuels déposés, données issues du RCS.

: statuts, actes, comptes annuels déposés, données issues du RCS. INSEE : identification (SIREN/SIRET), codes NAF, effectifs, adresses.

: identification (SIREN/SIRET), codes NAF, effectifs, adresses. BODACC : annonces légales, procédures collectives, nominations de dirigeants.



Cette approche garantit une fraîcheur et une fiabilité des données supérieures à celles des concurrents dont les mises à jour sont moins fréquentes.

Volume et performance

Pappers indexe aujourd’hui plus de 70 millions de documents : fiches d’entreprises (actives ou radiées), actes juridiques, comptes annuels, etc.

: fiches d’entreprises (actives ou radiées), actes juridiques, comptes annuels, etc. Elle revendique plus de 3 millions d’utilisateurs par mois dès 2023, et plus d’1,16 million de recherches mensuelles uniquement sur Google sur le terme « Pappers ».

dès 2023, et uniquement sur Google sur le terme « Pappers ». L’infrastructure, optimisée en interne, supporte un trafic élevé tout en offrant des performances rapides.

Vers une accessibilité accrue et une concurrence redéfinie

Gratuité comme choix stratégique

Pappers a fait le pari du tout gratuit, contrairement à Infogreffe (documents payants) ou Société.com (modèle freemium limité). Cette stratégie de gratuité totale a permis d’acquérir une base d’utilisateurs massive, tout en disrupter durablement le marché de l’information légale.

Un frein au monopole historique

Sa présence contribue à rompre la rente réglementaire qui profitait aux greffes et à Infogreffe, rompant un modèle où l’accès à l’information était coûteux et restreint.

Perspectives de développement

D’après les observateurs, Pappers pourrait poursuivre son expansion :

Proposer des analyses sectorielles , des analyses financières enrichies , des outils de veille réglementaire .

, des , des outils de . Poursuivre l’ amélioration de l’expérience utilisateur , notamment avec des interfaces plus intuitives et des filtres encore plus avancés.

, notamment avec des interfaces plus intuitives et des filtres encore plus avancés. Étendre les données internationales au-delà de l’Europe, ou intégrer des données complémentaires utiles aux entreprises françaises en expansion.

Conclusion

En 2025, Pappers incarne un modèle de plateforme open data robuste, rentable, et résolument tourné vers l’avenir. Avec le lancement de Pappers International, la consolidation de verticales spécialisées (Justice, Immobilier, Politique, Services), une API efficace, et une base de données toujours plus riche, elle offre aux entreprises des outils puissants pour s’informer, analyser et agir.

Grâce à sa stratégie de gratuité financée par une minorité d’utilisateurs professionnels, Pappers redéfinit les normes du marché, pousse ses concurrents historiques à se réinventer, tout en confortant sa mission : rendre l’information d’entreprise accessible, fiable et fluide pour tous.