Ils travaillent nuit et jour pour secourir et sauver des vies. Les médecins et standardistes du SAMU de Lyon nous ont ouvert leurs portes : une réalité à 100 à l’heure !
Ils travaillent nuit et jour pour secourir et sauver des vies. Les médecins et standardistes du SAMU de Lyon nous ont ouvert leurs portes : une réalité à 100 à l’heure !
L’évolution des stratégies industrielles et numériques a radicalement transformé le concept de délocalisation. Autrefois perçu comme un simple levier...
S’installer en France pour entamer un parcours dans l’enseignement supérieur représente une aventure intellectuelle stimulante, bien que parsemée de...
L’univers de la modification corporelle fascine et attire chaque année de nombreux passionnés d’art désireux de transformer leur vocation...
Votre stand est alors bien plus qu’un simple espace d’exposition. C’est d’abord votre vitrine, votre premier point de contact...
Vendeurs de rue de mère en fille
La ville de Strasbourg est bien généreuse envers les jeunes en quête d’emploi. En effet, le marché local cherche...
Cette jeune stagiaire veto réalise son rêve au bout du monde ! Un documentaire de Elodie Bonnes
Le Lean management, une méthode certes efficace, mais qui n’est pas au goût de tous les employés.
Au sein de l’Union européenne, 3,5 millions de jeunes sont sans emploi, soit 15% des moins de 25 ans....
En aout, le centre-ville de Cambrai accueille la plus grande fête foraine du Nord de la France. Avec près...
Annick, Pascale, Mounia, Laurence sont agentes d’accueil et de surveillance au LAAC (Lieu d’art et action contemporaine) de Dunkerque....
Tout le monde en a peur et personne n’aime les voir…
Dans un monde où la concurrence est de plus en plus féroce, il est essentiel pour les entreprises de...
Les sapeurs pompiers ont un métier éprouvant à bien des égards. On les voit souvent combattre le feu mais...
80 % des français rêvent de tout quitter pour changer de vie. L’idée qu’une autre vie est possible s’est...
Benjamin Castaldi part en immersion chez les pompiers du Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux. Ce sont eux qui entrent...
Dans un monde où les distractions numériques sont omniprésentes, maintenir sa concentration et optimiser sa productivité au travail est...
De nos jours, les métiers de voiture de transport chauffeur ou de taxi ont pris d’énormes propensions. Ainsi, il...
Ils sont au services des plus grandes stars de la planète. Ils sont disponibles h24 et aux petits pour...
Dans l’univers du cinéma et de l’audiovisuel, certains métiers captent toute la lumière, tandis que d’autres travaillent discrètement en...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site