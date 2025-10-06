Alain Goudsmet est un ancien coach olympique pour les athlètes belges de hockey, tennis et athlétisme. Il met à profit ses compétences de management sportif pour les appliquer à l’entreprise en intervenant dans les entreprises et les écoles de commerce. Son intervention aborde les thèmes de gestion d’équipe, rapport au leadership, et les liens entre le manager et ses équipes. Ancien coach sportif reconverti en coach en entreprise, il a fondé le Mentally Fit Institute, une société spécialisée dans le coaching des managers.