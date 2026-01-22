Anne Ghesquière reçoit le Dr Frédéric Saldmann, médecin cardiologue et nutritionniste, auteur d’ouvrages plébiscités. Et si prendre soin de sa santé n’était finalement ni compliqué, ni coûteux ? La santé est-elle devenue une industrie qui nous éloigne du bon sens ? Peut-on vraiment mieux manger sans dépenser plus ? Pas de recettes compliquées ni de contraintes impossibles à tenir, le Dr Frédéric Saldmann nous invite à reprendre le pouvoir sur notre santé, avec bon sens, plaisir et simplicité.