Stress, burn-out, troubles du sommeil, anxiété, fibromyalgie… Et si la voie de guérison passait par l’eau ? Anne Ghesquière reçoit le Dr Olivier Dubois, médecin psychiatre et directeur des thermes de Saujon, pour explorer une médecine ancestrale aujourd’hui validée par les neurosciences : le thermalisme. À travers bains, massages, espace hors du temps et lâcher-prise, cette approche permet un véritable reset du cerveau. S’appuyant sur des études cliniques pionnières et sur son expérience de terrain, le Dr Dubois partage une vision humaniste et intégrative de la santé mentale, loin des traitements médicamenteux.