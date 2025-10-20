L’obésité chez les enfants et les adolescents explose en France et devient une véritable urgence de santé publique. Découvrez le parcours bouleversant de jeunes en surpoids qui ont décidé de changer leur vie. Encadrés par des équipes médicales, nutritionnistes et éducateurs spécialisés, ils apprennent à mieux s’alimenter, à retrouver confiance en eux et à reprendre goût au sport. Certains sont accueillis dans des centres spécialisés, d’autres ont recours à la chirurgie bariatrique pour sauver leur santé. À travers leurs témoignages poignants, leurs échecs, leurs victoires et leurs incroyables transformations, découvrez la réalité souvent méconnue du combat contre l’obésité infantile. Un reportage immersif et inspirant sur la résilience, le courage et la reconstruction.