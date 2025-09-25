TDAH, hyperactivité, déficit de l’attention, impulsivité, neurodiversité, créativité, chaos émotionnel… Ce trouble explose aujourd’hui chez les enfants, les adultes et même les personnes âgées. S’il peut être une source d’élan, d’innovation et de créativité, il entraîne aussi des tempêtes intérieures, des difficultés d’attention, une charge mentale et des défis pour les proches.