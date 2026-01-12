Avoir traversé le fleuve et survécu aux crocodiles n’est pas suffisant pour être en sécurité. Sur l’autre berge, d’autres prédateurs attendent patiemment leur heure.
En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Documentaire sur la poule à destination des enfants.
Les animaux peuvent-ils mentir ? Comment communiquent-ils entre eux ? Développent-ils des cultures ? Découvrez-en plus lors de cette...
Malgré leur large sourire, les paresseux sont en danger. Les six espèces qui vivent en Amérique centrale et en...
Les phoques gris ne semblent pas dotés d’un instinct paternel. En moyenne, chaque mâle dévore 12 petits par an,...
Un chien épanoui est un chien stimulé, tant physiquement que mentalement. L’ennui peut entraîner des comportements indésirables, tels que...
L’aigle royal domine les Alpes, mais il n’est pas tout seul…
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Une parade nuptiale dans toute sa splendeur !
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
Il s’agit d’un inventaire mondial sur l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Il recense les espèces...
L’isard, également connu sous le nom de chamois des Pyrénées, est un animal emblématique des montagnes pyrénéennes. Ce gracieux...
Les morses, bien qu’imposants individuellement, tirent leur force de leur nombre, qui décourage toute attaque frontale d’un prédateur.
Dans un zoo français, une loutre veuve nommée Punk retrouve l’amour avec Kali, une jeune loutre, dans le cadre...
En Australie, les kangourous se livrent à de véritables combats de boxe pour gagner la place de mâle dominant.
\r\nMalgré une forte urbanisation et une population qui dépasse le milliard d’habitants, l’Inde abrite encore des endroits sauvages, peuplés...
Orque, Requin Blanc, Encornet Géant, Crocodile … Quel est le plus redoutable prédateur marin ?
Dans le massif du Kaçkar, en Turquie, une quarantaine d’apiculteurs issus de l’ethnie des Lazes, farouchement attachés à leurs...
Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
Au cœur du Pacifique, Clipperton est l’atoll le plus isolé de la planète et reste encore une énigme pour...
C’est dangereux !
