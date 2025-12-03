Elle est l’incarnation du rêve américain. Arrivée de France à 22 ans avec 1000 dollars en poche, Estel Hilton...
Le quotidien sans fard de familles roumaines qui habitent un bidonville en Gironde. Leurs petits boulots, leurs petits larcins...
Casque sur la tête et lampe frontale allumée, Lukasz Orlicki et Krzysztof Krzyzanowski s’enfoncent dans le sombre boyau d’un...
Après des années de guerre et la chute de Bachar al-Assad, les Syriens rêvent de reconstruction et d’un avenir...
En Cisjordanie l’histoire d’une jeune fille a fait le tour du monde. Yeux azur, teint d’albâtre, toison d’or :...
Comment, sous couvert de modernisation, le président Al-Sissi a aggravé la mainmise de l’armée sur l’Égypte, engrangé une dette...
Ils vivent à plusieurs familles entassées dans des pavillons de banlieue. A la rencontre des victimes des nouveaux marchands...
Au Mexique, on voyage en bus ou en avion. Le train c’est pour les marchandises… et les clandestins. Des...
Mardi 4 août 2020, Beyrouth s’est arrêtée. Deux violentes explosions ont ravagé plusieurs quartiers de la ville. Le bilan...
En escale à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, Thalassa rencontre celles et ceux qui ont affronté...
Yémen, l’équivalent de l’enfer pour nous, occidentaux… Cet état, en plein chaos, est devenu un sanctuaire du terrorisme,...
Après deux ans et demi d’enquête, Jean-Robert Viallet nous fait pénétrer dans un monde où les caméras ne sont...
Après la pandémie de covid qui a lourdement affecté le secteur, le tourisme repart à la hausse. Et peut-être...
Plus de 300 000 retraités reprennent le chemin du travail chaque année, un chiffre en hausse. Désir de retrouver...
Le Québec est la deuxième province qui envoie le plus ses enfants à l’école privée. L’école publique a répliqué...
Le sud de la Birmanie est interdit aux étrangers. C’est le territoire des Karens, une minorité ethnique martyrisée par...
Les temps sont durs pour les jeunes, pour tous les jeunes. Entre les difficultés familiales, de scolarité, d’emploi, parfois...
Tourné au Burkina Faso en octobre 2010, ce documentaire donne la parole aux enfants talibés (mendiants), aux filles domestiques...
Et une devinette : comment l’Inde peut-elle abriter le tiers des affamés de la planète en étant le 2ème...
Le Guyana est un petit pays oublié et mystérieux. Coincé entre le Suriname, le Venezuela et le Brésil, le...
