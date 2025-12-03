Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Los Angeles : cette agent immobilier française est devenue la numéro 1 Elle est l’incarnation du rêve américain. Arrivée de France à 22 ans avec 1000 dollars en poche, Estel Hilton...

Documentaire Gironde : le quotidien dramatique des roms dans ces bidonvilles Le quotidien sans fard de familles roumaines qui habitent un bidonville en Gironde. Leurs petits boulots, leurs petits larcins...

Documentaire Pologne : les chasseurs de trésors de guerre Casque sur la tête et lampe frontale allumée, Lukasz Orlicki et Krzysztof Krzyzanowski s’enfoncent dans le sombre boyau d’un...

Documentaire Syrie, Assad et après Après des années de guerre et la chute de Bachar al-Assad, les Syriens rêvent de reconstruction et d’un avenir...

Documentaire Palestine : la peste blonde En Cisjordanie l’histoire d’une jeune fille a fait le tour du monde. Yeux azur, teint d’albâtre, toison d’or :...

Documentaire Égypte, un pays à vendre Comment, sous couvert de modernisation, le président Al-Sissi a aggravé la mainmise de l’armée sur l’Égypte, engrangé une dette...

Documentaire Logements insalubres : ces familles se retrouvent entassés dans des taudis Ils vivent à plusieurs familles entassées dans des pavillons de banlieue. A la rencontre des victimes des nouveaux marchands...

Documentaire Être clandestin au Mexique, ça craint un peu quand même Au Mexique, on voyage en bus ou en avion. Le train c’est pour les marchandises… et les clandestins. Des...

Documentaire Beyrouth, révolte au coeur des ruines Mardi 4 août 2020, Beyrouth s’est arrêtée. Deux violentes explosions ont ravagé plusieurs quartiers de la ville. Le bilan...

Documentaire Un an et demi après le passage d’Irma En escale à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, Thalassa rencontre celles et ceux qui ont affronté...

Documentaire Yemen : sur les traces des frères Kouachi Yémen, l’équivalent de l’enfer pour nous, occidentaux… Cet état, en plein chaos, est devenu un sanctuaire du terrorisme,...

Documentaire La mise à mort du travail – La destruction – Ep 1 Après deux ans et demi d’enquête, Jean-Robert Viallet nous fait pénétrer dans un monde où les caméras ne sont...

Documentaire Trop de tourisme tue le tourisme ? Après la pandémie de covid qui a lourdement affecté le secteur, le tourisme repart à la hausse. Et peut-être...

Documentaire Seniors à votre service Plus de 300 000 retraités reprennent le chemin du travail chaque année, un chiffre en hausse. Désir de retrouver...

Documentaire Le système scolaire favorise-t-il les inégalités ? Le Québec est la deuxième province qui envoie le plus ses enfants à l’école privée. L’école publique a répliqué...

Documentaire Les Karens, un génocide à huis clos Le sud de la Birmanie est interdit aux étrangers. C’est le territoire des Karens, une minorité ethnique martyrisée par...

Documentaire Violence gratuite chez les jeunes Les temps sont durs pour les jeunes, pour tous les jeunes. Entre les difficultés familiales, de scolarité, d’emploi, parfois...

Documentaire Enfance volée Tourné au Burkina Faso en octobre 2010, ce documentaire donne la parole aux enfants talibés (mendiants), aux filles domestiques...

Documentaire Comment faire du blé avec du riz ? Et une devinette : comment l’Inde peut-elle abriter le tiers des affamés de la planète en étant le 2ème...