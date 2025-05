Documentaire

Marc nous invite à son voyage dans l’archipel de Bazaruto, au large des côtes du Mozambique, pour une rencontre intime avec la famille de Laiwane. Il partage avec nous les traditions et les valeurs de son peuple, les Vahocas, un peuple des mers qui a un mode de vie très pacifique. Avec des paysages entre dunes et mangroves, balayés par le vent et le courant marin, nous embarquons sur le boutre des Vahocas et les accompagnons dans leur pêche, bien loin des côtes. Un documentaire de Julien Naar.