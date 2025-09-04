Documentaire

« Range ta chambre !», « Éteins cet ordinateur ! », « Fais tes devoirs ! », des phrases que les parents répètent chaque jour … et qui témoignent surtout d’un point : être parent est difficile pour tout le monde et de tout temps !

Pas évident de savoir transmettre les principes éducatifs. En tête desquels, la politesse toujours, l’autonomie ensuite, la gentillesse enfin qui arriverait désormais loin derrière. Et pour communiquer ces valeurs, les méthodes d’éducation sont nombreuses…

Réalisation : Annick Redolfi