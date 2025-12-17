Documentaire

Depuis des milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle raconte son histoire : celle de l’Univers. Étoiles, galaxies, trou noirs… Depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle traverse le vide, joue avec la matière et danse avec les ombres. Elle se multiplie et prolifère pour offrir au monde des structures toujours plus complexes et lumineuses. Si elle pouvait parler, que nous raconterait-elle ? Imaginée par le scénariste Thomas Cadène, l’astrophysicien David Elbaz et le journaliste Corentin Duval, et réalisée par l’artiste Roman Hill, une série documentaire esthétique, immersive et envoûtante sur la genèse de l’univers.

La lumière est parente de toutes choses, elle façonne les plus grandes structures de l’univers, s’allie aux ténèbres et renaît sans cesse plus brillante et plus grande. Au départ, elle passe 380 000 ans enlisée dans un magma de particules élémentaires et reste longtemps prisonnière de la matière, jusqu’au jour où elle illumine le cosmos de son premier éclat. Animée d’un seul désir – se répandre, se multiplier, exister partout –, elle transforme le chaos en beauté et structure l’univers depuis des milliards d’années. Origines, un conte de la lumière est le récit de cette pulsion, une épopée esthétique et scientifique où elle devient narratrice, héroïne et mémoire du cosmos.

Fruit de l’association de l’astrophysicien David Elbaz, du scénariste et illustrateur Thomas Cadène et de l’auteur, journaliste et réalisateur Corentin Duval, le tout Un documentaire réalisé par l’artiste plasticien Roman Hill, cette série documentaire met en scène liquides, pigments, réactions chimiques et jeux de lumière pour évoquer les formes et mouvements des entités les plus massives de notre univers. Narré par Audrey Stupovski (Mars express, La dernière nuit d’Anne Bonny, et voix de FIP Radio), s’appuyant sur des images issues de prises de vues réelles, un conte documentaire qui nous plonge dans l’histoire de la lumière et de l’univers, du Big Bang à la formation des premières galaxies.

Série documentaire (France, 2025) réalisée par Roman Hill jusqu’au 16/07/2028