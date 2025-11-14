Documentaire

En octobre 1860, 3.000 soldats britanniques, et autant de français, pillent et détruisent méthodiquement le Yuanmíng Yuan, palais d’été de l’empereur Qing Xianfeng. Il s’agit du point culminant de la seconde guerre de l’opium opposant à la Chine les puissances coloniales de la France et du Royaume-Uni.

Le sac constitue un acte sans précédent de violence occidentale, qui fait du vandalisme le fondement d’une politique de soumission. Il est également le signe de la résistance commerciale de l’immense empire chinois au capitalisme mondial en cours de construction.

Les dessous de l’histoire

L’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, poursuit son exploration alerte des dates marquantes de l’histoire. Mobilisant son talent de conteur, associé à une animation qui s’appuie sur une riche iconographie, et convoquant éclairages de spécialistes et approche réflexive, l’historien bouscule notre regard sur les événements majeurs et les traces qu’ils ont laissées dans les mémoires, en les replaçant dans une perspective globale et en assumant les incertitudes de la science historique.

Série documentaire (France, 2019, 27mn) disponible en rediffusion jusqu’au 31/12/2027