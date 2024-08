Documentaire



À Roubaix, Christophe et son équipe sont confrontés à une nuit agitée, marquée par une agression, une bagarre dans une station de métro et des interpellations compliquées. Entre tentatives de vengeance, confrontations avec des familles déchaînées et contrôles routiers tendus, les policiers doivent gérer des situations explosives pour rétablir le calme. Leur dévouement et leur rapidité d’action illustrent les défis quotidiens auxquels ils font face pour assurer la sécurité dans cette ville difficile.