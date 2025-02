Documentaire

Depuis 3 ans, nous enquêtons sur des cas de fraudes fiscales, des allégations d’abus de confiance et de corruption entre certains vérificateurs de l’Agence du revenu du Canada et la mafia. Pour la première fois, notre source anonyme depuis le début dans ce dossier et deux enquêteurs à l’Agence, s’ouvrent à visage découvert sur les désordres internes et l’inquiétant manque de volonté de s’attaquer sérieusement aux problèmes. Tout ça dans un climat de compressions budgétaires et de réaménagement administratif. L’Agence du Revenu du Canada est un des endroits les plus névralgiques du gouvernement. Non seulement elle est responsable d’administrer près de 200 milliards de nos taxes et impôts, mais ses bases de données contiennent toutes les informations sensibles sur nos vies. Un documentaire d’Alain Gravel, Emmanuel Marchand, Daniel Tremblay