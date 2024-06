Podcast



« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu’il est stupide”, déclarait Albert Einstein rappelant l’importance de reconnaître et de valoriser les différentes formes d’apprentissage chez chaque individu. Nous nous sommes pourtant tous construits avec certaines croyances limitantes sur notre potentiel cognitif, parfois conséquences de notre environnement, de notre éducation ou de notre milieu professionnel. Comment s’en libérer pour débloquer le vrai potentiel de notre cerveau, organe le plus complexe du corps humain ? Comment devenir un athlète cérébral capable de lire et comprendre un livre en une heure ? Nadia Bouali nous livre ses secrets !