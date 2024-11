Documentaire

Marseille, la ville des paradoxes. C’est en même temps la deuxième ville de France mais aussi la grande cité la plus pauvre de notre pays. Alors qu’elle est sous les feux médiatiques pour des règlements de comptes à répétitions, elle est en train de changer de visage comme jamais. Enquête sur l’économie de cette ville qui fascine et inquiète. Des quartiers Nord rongés par la misère aux magnifiques villas du bord de la Corniche, de quoi vivent les Marseillais ? La cité phocéenne est-elle minée dans son développement par le travail au noir et le clientélisme ? Les succès d’entreprises locales et le boom du tourisme annoncent-ils un avenir plus prometteur ?

Réalisateurs : Pierrick Morel, Grégory Cohen