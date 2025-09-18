Documentaire

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’écrivain allemand Erich Maria Remarque et l’actrice Marlene Dietrich entament une liaison éprouvante, qui va inspirer à l’auteur son roman « Arc de triomphe ».

Le 9 janvier 1938, Marlene Dietrich reçoit dans sa chambre d’hôtel de Beverly Hills un télégramme très prometteur : « Laisse-moi l’écrire, cette histoire de toi et moi. Ce sera un livre que j’aime, et qui t’est destiné. » Il lui est adressé par Erich Maria Remarque, auteur du best-seller international À l’ouest, rien de nouveau, qui avait rencontré la diva allemande (bientôt naturalisée américaine) quelques mois plus tôt à Venise. Ces quelques lignes marquent le début d’une histoire d’amour longue et éprouvante, marquée par des désillusions, l’exil de Remarque aux États-Unis et la Seconde Guerre mondiale. Huit ans plus tard, en décembre 1945, l’ouvrage promis paraît sous le titre Arc de triomphe. Le roman raconte comment un Allemand fuyant les persécutions nazies tombe amoureux à Paris d’une femme qui le mènera au bord de la folie ; il sera le deuxième plus grand succès de l’écrivain.

La littérature et la vie

Quel rôle Marlene Dietrich a-t-elle joué dans la genèse d’Arc de triomphe, roman considéré aujourd’hui encore comme une œuvre clef de la littérature de l’exil ? Ce documentaire retrace la tumultueuse aventure des deux amants à partir de lettres, de photographies et d’images générées par intelligence artificielle, dévoilant comment l’écriture du roman a évolué au fil des déconvenues amoureuses de l’auteur avec la star hollywoodienne.

Documentaire de Hedwig Schmutte et Rolf Lambert (Allemagne, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 07/12/2025