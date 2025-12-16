Documentaire

Composé d’archives et de formidables séquences d’animation, ce documentaire éclaire la genèse du chef-d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) en retraçant les quatre dernières années de sa vie, marquées par la guerre et son exil aux États-Unis.

Après la défaite française de 1940, Antoine de Saint-Exupéry, démobilisé, décide de gagner New York, où il accoste fin décembre. Récompensé du prestigieux National Book Award pour Terre des hommes, l’écrivain aviateur entend jouer de sa notoriété pour convaincre les États-Unis de s’engager dans le conflit. Sans succès. Si le choc de Pearl Harbor, en décembre 1941, change la donne, la frustration de « Saint-Ex » demeure intacte, l’US Air Force le jugeant trop vieux pour combattre. Sa vie sentimentale chaotique, tiraillée entre ses maîtresses et son épouse Consuelo, le mine également. En juin 1942, alors qu’ils le voient gribouiller la silhouette d’un petit bonhomme sur un coin de table, ses éditeurs américains, Eugene Reynal et Curtis Hitchcock, lui suggèrent de s’atteler à un conte illustré pour enfants. L’écrivain, qui a gardé un pied, voire deux, dans l’enfance, accueille l’idée avec enthousiasme. Puisant dans ses souvenirs – tel le renard qu’il a apprivoisé dans le Sahara –, son quotidien et les événements – les baobabs font allusion au nazisme –, il imagine les aventures du petit prince, célébrant l’amour et l’amitié au moment où le monde s’écroule. Mais lorsque le livre paraît en avril 1943, son auteur est déjà sur un autre front : il a obtenu l’autorisation d’Eisenhower de rejoindre une escadrille en Afrique du Nord. Le 31 juillet 1944, il est porté disparu au cours d’une mission d’observation au-dessus de la France.

Combat pour la liberté

Quatre-vingts ans après sa parution, Le petit prince continue d’enchanter petits et grands. Vincent Nguyen raconte la genèse méconnue de l’ouvrage en ressuscitant, par l’animation, l’aviateur et ses proches (sa femme, sa maîtresse Sylvia Hamilton, son ami Léon Werth, Eugene Reynal et Curtis Hitchcock…), qui défilent devant la caméra pour partager leurs souvenirs. Croisées avec de fascinantes archives et des dessins originaux de Saint-Exupéry, ces séquences (réalisées par les équipes de Josep, César 2021 du meilleur long métrage d’animation) tissent la chronique des quatre dernières années de sa vie, tout entières habitées par son combat pour la liberté. Raconté notamment par François Morel, Marta Domingo et François Berléand, un documentaire admirable qui invite à relire avec un œil neuf ce conte devenu un best-seller mythique.

Documentaire de Vincent Nguyen (France, 2023, 59mn) disponible en rediffusion jusqu’au 07/02/2026