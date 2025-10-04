Conférence

La vigne comme toutes les plantes cultivées est la cible d’un cortège de micro-organismes pathogènes (virus, bactéries et champignons). Plusieurs d’entre eux sont le résultat d’introduction dans le vignoble européen de pathogènes importés. Ce risque d’introduction est permanent et la vigne est ainsi sous la menace de maladies émergentes, certaines étant connues, et d’autres ne l’étant pas. Ainsi les épidémies ne sont pas l’apanage du genre humain mais concernent tous les êtres vivants, les plantes également.

Cette conférence nous rappellera les conditions favorisant l’émergence d’une maladie et d’une épidémie en utilisant des exemples concernant la vigne en particulier. Nous verrons que la menace épidémique est toujours actuelle et nécessite la vigilance de tous les acteurs pour éviter un fléau économique.