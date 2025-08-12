Documentaire

La famille Poussin fait une halte à Tulear pour découvrir des initiatives locales visant à préserver l’environnement, comme les fours solaires pour lutter contre la déforestation et l’écloserie d’holothuries pour protéger les ressources marines.

Leur aventure se poursuit à Anakao avec Sonia, où ils observent des oiseaux marins rares, explorent des grottes à langoustes et traversent le pays Mahafaly, réputé pour ses tombeaux décorés et ses cactus imposants. En chemin, ils rencontrent des traditions ancestrales, croisent des tortues et terminent leur périple par une fête villageoise à Bevala, animée par de la musique jusqu’au matin.

Réalisé par : Sonia & Alexandre POUSSIN

Produit par: Gedeon Programmes/ Voyage