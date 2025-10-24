Documentaire

C’est au Nord de l’île de Madagascar que Jérôme Pitorin se rend pour un voyage aussi envoûtant qu’inattendu. Détachée du continent Africain il y a de ça 75 millions d’années, Madagascar est aujourd’hui devenue la 4ème plus grande île du monde. Celle que l’on surnomme également « l’île rouge » est finalement une terre faite de mille teintes : une mosaïque colorée de cultures et de paysages, entre les plages de sable blanc et les forêts tropicales

Parti à la découverte du Nord de Madagascar, Jérôme Pitorin pourra étancher sa soif de dépaysement à travers la découverte d’une faune et d’une flore endémiques, des paysages variés et étonnants et bien entendu, ses habitants et la culture locale. Et justement, qui sont les garants de la préservation des richesses malgaches ?

Pour y répondre, Jérôme s’immergera dans les eaux turquoise de Nosy Be, puis s’éloignera des côtes pour découvrir les terres de cultures intérieures où il rencontrera le peuple malgache plus reculé et ses richesses culturelles. Du décor paradisiaque de l’île aux parfums aux effluves d’Ylang-Ylang, aux plantations de cacao ancrées au cœur des terres, en passant par la vie culturelle et animée auprès des enfants de Diego Suarez, vestige de l’époque colonial, Jérôme se plongera dans un nouveau voyage plein de belles promesses.C’est au cœur d’une île teintée d’histoire et d’un véritable dynamisme culturel que notre globe-trotteur s’aventure !