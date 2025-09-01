Documentaire

Pour récupérer leur charrette laissée depuis deux mois dans le sud-est de Madagascar, Sonia et Alexandre Poussin empruntent la RN7 à travers les hauts plateaux, puis montent à bord du légendaire train de Manakara.

En route, ils redécouvrent plusieurs initiatives qu’ils ont contribué à financer : une cantine pour les enfants des rues, la rénovation d’un lavoir communautaire historique, l’installation d’un appareil de radiographie dans une léproserie, et une cantine scolaire pour enfants défavorisés.

À ce stade de leur périple, ils ont déjà distribué près de 100 000 euros à 19 projets. Mada Trek n’est pas seulement une série documentaire auto-filmée, c’est aussi une épopée solidaire et profondément humaine.

Un film de Sonia & Alexandre Poussin