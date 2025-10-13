Deux siècles après Lewis & Clark, trois voyageurs (Mégane, Laurent Granier, Philippe Lansac) repartent de Saint-Louis vers le Pacifique : 6 000 km en six mois, en canoë, à pied, à cheval et en raquettes. Des White Cliffs aux Great Falls, de Fort Mandan aux gorges de la Columbia, l’odyssée mêle tempêtes, glace et rencontres (pow-wow lakota, ranchs à bisons). Entre mythes et réalité, barrages, villages engloutis, mémoires mandan-hidatsa-arikara, shoshone et nez-percé, le documentaire interroge la conquête de l’Ouest, porté par les paroles de Sitting Bull et du Chef Joseph.