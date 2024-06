Documentaire



Ils ont 60 ans et plus, toute une vie de famille, toute une vie de travail derrière eux. Ils ont un rêve: plier bagages, passer leur retraite là où il ne fait jamais froid. Bref recommencer une nouvelle vie loin de la grisaille hexagonale, sous le soleil, à l’année. Guy et Marie Thérèse Mergel en Alsace, Maïté et Bernard Yédra dans le Sud Ouest: cet hiver ils sautent le pas et tentent l’aventure d’une retraite à l’étranger – au Sénégal sur une île perdue, et en Thaïlande dans la jungle urbaine – avec son lot de découvertes, et d’inattendu… Un documentaire d’ANNA KWAK.