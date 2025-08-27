Documentaire

Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de nous fasciner. Mais comment fonctionnent exactement leurs célèbres clics aigus ?

Découvrez comment les dauphins utilisent leur sonar pour repérer leur groupe, leur partenaire et leurs proies en les observant au plus profond de l’eau, plus près que jamais. La capacité des dauphins à communiquer et à percevoir grâce à leur sonar est bien plus grande que nous ne l’avions imaginé.

Documentaire : The Adopted Dolphin

Réalisation : Bertrand Loyer

