Documentaire

Perdues au cœur de l’océan indien, les Seychelles sont longtemps restées en dehors des routes maritimes. Au 17ème siècle, elles sont le refuge des pirates. Aujourd’hui, leur végétation préservée et leurs plages attirent surtout les touristes.

Journaux de bord et récits de voyage à l’appui, ce film propose de visiter les différentes îles, Praslin, Mahé et Silhouette. L’occasion de s’intéresser à leur histoire, faite de piraterie et de différentes colonisations. Historiens et scientifiques racontent les Seychelles d’aujourd’hui et d’hier.