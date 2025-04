Documentaire

Le premier épisode s’intéresse à la célébration et à l’optimisme d’un monde post-Seconde Guerre Mondiale. La jeune princesse Elizabeth est au Kenya lorsqu’elle apprend la nouvelle du décès de son père. Malgré cette perte, il règne un sentiment de renouveau et de célébration, alors que nombre de ses fidèles partisans de la monarchie britannique voient dans son couronnement un nouveau départ. Dans de nombreux endroits à travers le monde, les blessures causées par deux guerres mondiales et la refonte complète de la carte de nombreux pays sont profondes. La famille royale navigue dans un monde en mutation dans les années 50 et 60.