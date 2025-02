Documentaire

Apple est l’une des plus importantes entreprises au monde. Elle vaut maintenant plus de mille milliards de dollars. Mais la réputation d’Apple a perdu des plumes récemment avec des accusations de pratique d’affaires abusives et illégales, d’évasion fiscale, et de fixation de prix. Aussi, plusieurs se plaignent qu’Apple floue ses clients en utilisant l’obsolescence planifiée et d’autres techniques pour inciter les utilisateurs à remplacer leurs appareils avant que ce ne soit vraiment nécessaire. Enquête sur les pratiques de l’empire Apple. Un documentaire de Alex Shprintsen & Terence McKenna