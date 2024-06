Documentaire



Papas gâteaux ou papas gâteux, monstres d’égoïsme ou pères débordant d’amour ? Le débat est ouvert à propos de ces hommes qui décident de faire un enfant à l’âge où les autres sont grands-pères… Le principal argument que l’on oppose à ces pères-vermeil : l’espérance de vie bien sûr… Tous en ont conscience… Ils cachent leurs angoisses derrière une forme physique qu’ils veulent irréprochables et surtout misent sur l’intensité des relations avec l’enfant plutôt que sur la durée. Autre difficulté, l’image du père. La paternité tardive est souvent vécue par l’homme comme un présent fait à l’épouse. En échange, elle prend totalement en charge les contraintes liées à l’éducation quotidienne d’un enfant. Difficile alors de positionner l’image du père aux yeux de l’enfant. D’autant que leurs relations sont nourries des regards et jugements des autres.

Réalisateurs : Amal Moghaïzel et Philippe Balland