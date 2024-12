Documentaire

Flairer avant tout le monde les tendances. Et si le secret de la fortune, ce n’était pas plus compliqué que cela? Le jean par exemple : qui pensait qu’en version usée, à prix fort et made in Italy, il détrônerait le bon vieux Levi’s ? Une trouvaille signée Renzo Rosso, qui a imposé sa marque, Diesel, dans le monde entier. Portrait de l’enfant surdoué d’Italie. Réalisé par Antoine Robin, montage de Gabriel Kaluszynski