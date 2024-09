Documentaire



Ce sont des îles forts méconnues des Français… Elles ne sont pourtant qu’à quelques encablures de la côte normande. Quand on parle de Jersey et de Guernesey, les plus grandes, on pense «paradis fiscaux», «scones» et riches retraités… Mais, derrière ces clichés se cachent Sark, la médiévale et Aurigny, la sauvage, des trésors que les Anglais et les Français se disputent depuis le Moyen Âge. Alors anglo ou normandes ? Nous avons mené l’enquête, en suivant cinq habitants de ces îles si particulières. Un documentaire d’EMILIE REFAIT.