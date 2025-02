Documentaire

Pour petits et grands, les vacances d’été, c’est le moment de souffler et de s’amuser après une année souvent agitée… Mais dans les familles nombreuses, le repos, c’est souvent mission impossible ! Il faut s’organiser longtemps à l’avance, distribuer les corvées quotidiennes et gérer les imprévus. Comment partir en vacances à 15 avec un mini-budget ? Comment accueillir sous son toit 6 enfants et 16 petits-enfants ? Dans une famille recomposée, comment installer la complicité entre les uns et les autres ? Nous avons partagé le quotidien de plusieurs tribus qui ont relevé le défi. Au programme, émotions, joies et galères partagées.