Documentaire

Eté après été, la Côte d’Azur reste la destination de vacances n°1 des Français. Mais, plutôt que le camping ou l’hôtel, ils sont de plus en plus nombreux à louer un appartement ou une villa. C’est un peu comme séjourner à la maison, la Méditerranée en plus ! Sur Internet, les sites dédiés foisonnent, et proposent, photos à l’appui, des milliers de produits en ligne. Des petits studios loin de la plage à 500 euros la semaine, comme de grandes villas bien situées. Comment dénicher une location dans les meilleures conditions ? Peut-on négocier les prix à la baisse ? Combien rapporte le business de la location saisonnière et à qui cela profite-il ? Documentaire réalisé par Emanuel Amara, montage de Laurence Rossi