Documentaire

Wasini, c’est un morceau de corail tombé dans l’océan, à la frontière maritime du Kenya et de la Tanzanie. Par-dessus, un village de pêcheurs. Pas de port, à Wasini, pas de route ni voiture ni même une seule bicyclette ; pas d’électricité, pas d’eau courante. Pas beaucoup d’hommes non plus. Ceux qui restent pêchent un peu où promène le touriste autour de l’île, quand il y en a ; beaucoup sont en ville, loin, partis pour la semaine, pour le mois. Alors, que reste-t-il à Wasini ? Des femmes et un trésor, leur trésor : le jardin de corail. Un documentaire de Franck CUVELIER.