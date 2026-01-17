C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses deux maîtres espions dans Paris occupé. Il confie au colonel Passy et à Pierre Brossolette, numéro 1 et 2 du BCRA, ancêtre de la DGSE, la mission cruciale d’unifier les réseaux de résistants de la zone Nord. Farouches et endurcis par trois années d’occupation, les soldats de l’ombre seront placés sous l’autorité du Général. Cette mission, historique, est militaire : il faut préparer le Débarquement. Mais elle est aussi politique : De Gaulle doit prouver sa légitimité de chef de la Résistance auprès de Churchill et Roosevelt. « Les espions du Général » est une plongée inédite dans le Paris de l’Occupation.