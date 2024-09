Documentaire



Ce roman de la gauche revient sur les séquences marquantes de ces vingt dernières années, au cours desquelles cette famille politique a alternativement conquis et perdu le pouvoir. François Mitterrand décède le 8 janvier 1996, et c’est alors toute la gauche qui meurt un peu avec lui. La génération montante, dont il a été le mentor, a le sentiment de porter une part de son héritage et de son ambition en elle. Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Emmanuel Macron s’affrontent dans un combat d’idées et de personnalités . Des oppositions frontales, des intrigues, des alliances, parfois contre-nature, dévoilées par les acteurs eux-mêmes.

Un film de Dominique Fargues et Alexis Guillot

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto