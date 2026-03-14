L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Au royaume de l’ours polaire, la vie est faite de violence. Avant de devoir se battre pour se nourrir...
Sous son apparence de peluche miniature et inoffensive, la fourmi-panda dissimule l’un des secrets les plus redoutables du monde...
En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
Le guépard peut chasser des proies trois fois plus grosses que lui. Sa vitesse est impressionnante, mais elle nécessite...
Entre démonstration de puissance et défense de territoire, quelles sont les raisons qui poussent le troisième plus grand mammifère...
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Le poulpe, créature fascinante des profondeurs marines, continue de surprendre les scientifiques par ses compétences exceptionnelles et son intelligence...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot. Le Berger Allemand : Ce chien racé et...
Depuis la nuit des temps, la mémoire de l’Homme s’est construite avec le Cerf, et aujourd’hui encore, résonne le...
Ce film tente de résoudre le mystère de l’existence de ces hybrides. Pourquoi des tortues choisissent-elles de s’accoupler avec...
Un cheval de trait, ou cheval lourd, est un cheval sélectionné pour ses aptitudes à la traction de véhicules...
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Un babouin qui chasse une gazelle. Des crocodiles qui mangent un crocodile. Une girafe carnivore. Des zèbres sans rayures....
En agriculture, les humains ont toujours tenté de s’affranchir de la nature: en sélectionnant les variétés les plus productives,...
Mémoire époustouflante, don de la stratégie, force herculéenne, mathématicienne, les fourmis ont un génie multiple. Comment perçoivent-elles le monde...
Près de 3 000 loups peuplent les forêts des Carpates, dans le nord de la Roumanie. Quelques paysans, comme...
Vous comprendrez comment les requins sont devenus une espèce menacée et pourquoi leur disparition fait l’objet d’une attention médiatique...
Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood...
Les crocodiles jouaient un rôle prépondérant dans l’Égypte antique. Respecté et vénéré, ils faisaient figure de dieux vivants et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site