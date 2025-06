Documentaire

On connait le Québec pour ses grands espaces verts et l’accent typique de ses habitants et en cuisine, on apprécie son sirop d’érable. Cette province du Canada produit 75% du sirop d’érable mondial. On le connait en accompagnement sur des pancakes, mais vous allez voir qu’il se marrie avec du saumon et fait d’excellents desserts. Ce sirop au grand pouvoir sucrant est riche en magnésium, calcium, fer, zinc et phénol (un antioxydant). Découvrez l’or blond du Québec. Un documentaire de Bérénice Gabriel.