Article 4 infos insolites sur la course à pieds La course à pied est souvent perçue comme un simple sport d’endurance ou un moyen efficace de rester en...

Documentaire Marave : immersion dans le monde de la boxe et des gitans Dans la culture gitane, la boxe, c’est incontournable et ça se transmet de génération en génération. Ange, Bryan et...

Article Les effets positifs de la course à pieds sur la santé mentale La course à pieds est une pratique simple et accessible qui offre une myriade de bienfaits, non seulement pour...

Documentaire L’équipe d’or, ces onze footballeurs qui marquèrent leur pays Entre 1950 et 1956, une équipe de football hongroise quasi imbattable, remportant des victoires aux scores impressionnants, devint la...

Article CBD : l’allié de votre récupération ? La quête de performance et d’équilibre est devenue un pilier central de notre quotidien, que vous soyez un athlète...

Article 5 exercices de jambes pour progresser en course à pied La course à pied est souvent perçue, à tort, comme une activité purement cardiovasculaire où seuls les kilomètres parcourus...

Conférence Sportifs de haut niveau : entre performance et santé La santé des sportifs de haut niveau. Nous parlerons de leur performance au détriment de leur santé physique et...

Article Ado accro à la musculation : comment réagir ? L’engouement des adolescents pour la musculation est devenu un véritable phénomène de société, amplifié par les réseaux sociaux et...

Podcast Blandine L’Hirondel – La gynécologue qui est devenue championne du monde de Trail Dans cet épisode nous avons eu le plaisir d’interviewer Blandine L’Hirondel, championne du monde de trail et gynécologue obstétricienne....

Documentaire Wimbledon : Successir Andy Pour son dernier Wimbledon, retour sur l’incroyable parcours d’Andy Murray en 2016. 77 ans après Fred Perry, un Britannique...

Documentaire Le surf, roi des sports d’Hawaï Hawaï est la mecque des surfeurs. Dans le bleu profond du Pacifique, on glisse sur les vagues comme si...

Documentaire Joan Gamper : l’homme qui a inventé le Barça Fin 2017. Barcelone s’apprête à fêter les 140 ans de la naissance du fondateur de son club de football,...

Documentaire L’accident mortel de Thierry Sabine et Daniel Balavoine 1986, cette édition du mythique rallye Paris-Dakar restera à jamais gravée dans la mémoire du sport Français. Le 14...

Documentaire Wendie Renard : Capitaine des Bleus La France, championne du monde de football ? Un exploit peut être de nouveau Un documentaire réalisé par Wendie...

Documentaire Les légendes de l’OM – Jean-Pierre Papin L’Olympique de Marseille est un club de légende ou plutôt de légendes. Cela ne fait aucun doute. Pour autant...

Article Que rechercher dans le mini-football Le mini-football est une variante dynamique et passionnante du football classique, qui devient de plus en plus populaire parmi...

Documentaire A Basketball Story C’est l’histoire d’un joueur professionnel et une immersion au coeur du sport à haut niveau. On entre dans le...

Documentaire Foot féminin Ce sont des filles qui jouent au football à haut niveau. Sélectionnées en équipe de France, elles se préparent...