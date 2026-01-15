Dans le monde impitoyable de l’ultra-trail, peu d’événements suscitent autant de crainte, de respect et de fascination que le...
Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres,...
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barth et Marie explorent le monde du collagène, une protéine structurelle essentielle pour notre corps,...
Découvrez l’histoire du père du Judo français, Kawaishi Mikinosuke. Nous allons donc parler de la naissance du Judo en...
A travers l’évocation du créateur du Judo et de sa formidable intuition consistant à passer d’un art martial à...
Le golf est bien plus qu’une simple promenade de santé sur des étendues de gazon tondues de près. Souvent...
La course à pied est devenue depuis quelques années un sport de masse. Cela n’a pas toujours été le...
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthélémy reçoit Benjamin Védrines, considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs alpiniste français. Il nous emmène...
D’un côté, Christian Mbilli, le Mike Tyson français (22 combats, 22 victoires, 20 KO). De l’autre, Souleymane Cissokho, l’esthète,...
Le parachutisme est un sport à sensations fortes, accessible à tous. Que vous soyez débutant ou professionnel, le saut...
Les grimpeurs et grimpeuses de l’atelier escalade du CLAN (Nogaro), se retrouvent deux fois par semaine sur le mur...
Direction Courchevel et La Plagne où nous pourrons découvrir des sports olympiques comme le hockey sur glace et le...
Star du football, icône française, visiteur du soir de l’Elysée, homme d’affaires, égérie de luxe, influenceur : Kylian Mbappé...
L’Inter Milan, l’un des clubs de football les plus prestigieux d’Italie, a eu le privilège de compter parmi ses...
Des barres de traction, des haltères, bienvenue dans un championnat de Force athlétique ou powerlifting. Un sport de force...
Comme 15 000 femmes en France, « les Gazelles » de Dijon ont choisi le rugby féminin comme activité sportive. Elles...
25 ans après, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau qualifié pour la finale de l’UEFA Europa League ! Nos...
Ce documentaire de 22 minutes Un documentaire réalisé par Renan Chedotal suit Bakary MEITE, actuel entraîneur des féminines du...
\r\nRory Michael Kockott, né le 25 juin 1986 à East London, est un joueur international français de rugby à...
Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...
