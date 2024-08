Documentaire

La Sagrada Familia : une basilique unique au monde ! Conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudi, cette basilique colossale se trouve en plein centre de Barcelone. Le chantier a commencé en 1882 et devrait prendre fin en 2026. La Sagrada Familia sera alors la basilique la plus haute du monde. Ses dimensions seront gigantesques : longue comme un stade de foot, elle s’élèvera jusqu’à 172,5 m – soit 35 m plus haut que la basilique Saint-Pierre de Rome, et 103 m plus haut que la cathédrale Notre Dame de Paris ! La Sagrada Familia, consacrée en 2010 par le pape Benoit XVI, est une véritable aventure architecturale, technique et humaine… Un monument à la fois fascinant et déroutant, d’autant plus surprenant que presque tous les dessins et plans originaux de Gaudi ont disparu en 1936, lors de la guerre civile. Les bâtisseurs d’aujourd’hui tentent malgré tout de rester fidèles au projet initial, dont il reste quelques vestiges. Voyage au cœur d’un chantier exceptionnel.