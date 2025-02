Documentaire

Depuis des dizaines d’années, les anciens trolleys genevois finissent leur vie à Valparaiso au Chili. Parmi eux un Berna 617, qui a plus de 1,5 millions de kilomètres au compteur. Expédition dans cette ville portuaire et colorée, inscrite au patrimoine culturel de l’humanité. Le Berna 617 fait partie de la flotte de trolleys la plus ancienne du monde et les mécaniciens chiliens l’ont bichonné pour qu’il roule pendant 26 ans sur leur circuit. Un documentaire de Béatrice Mohr pour Passe-moi les jumelles