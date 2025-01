Documentaire

Subway, ce sont 44 000 sandwicheries dans le monde. Le Numéro 1 des fast-food, devant McDonald’s ! Multimillionnaire, Fred de Luca, le fondateur américain de l’enseigne, a basé son succès sur une promesse marketing : les sandwichs Subway, notamment composés de crudités, seraient très peu caloriques. En 2014, la première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, s’associait à Subway pour promouvoir sa campagne contre l’obésité. Mais 50 ans après sa création, l’enseigne traverse quelques turbulences : aux Etats-Unis, une étude universitaire a démontré qu’en pratique, les clients de Subway composaient des sandwichs aussi caloriques qu’un menu complet chez McDonald’s ! Autre souci : la marque surexploiterait ses franchisés. Enfin, Subway aurait mis en place un système d’optimisation fiscale lui permettant de ne payer que très peu d’impôts, notamment en France. Documentaire réalisé par Céline Chassé pour Special Investigation

