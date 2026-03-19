Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
L’été, c’est le moment des balades en famille dans les champs remplis de vaches ou de moutons. Ce soir,...
L’histoire des poules est celle d’un animal qui a conquis la planète, parcouru les cinq continents et pondu sous...
Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager...
Installé au cœur d’anciennes carrières de pierre près d’Angers, le Zoo de Doué-la-Fontaine est un site troglodytique unique où...
Cet écureuil évolue uniquement aux abords du Grand Canyon, ce qui peut expliquer plusieurs de ses caractéristiques étonnantes.
25 ans à risquer sa vie auprès des humains
Dans les vallées profondes et reculées des Pyrénées centrales, Rémi s’engage pudiquement et prudemment sur la voie de notre...
Une femelle crapaud sonneur à ventre jaune profite des petites mares qui se sont formées à la suite du...
Peu connus du public jusqu’au dessin animé Madagascar, ils sont pourtant les animaux les plus emblématiques de l’île. Ils...
Il y a plusieurs avantages à adopter un petit chien. D’abord, ils sont très affectueux. Ensuite, vous pouvez les...
Une équipe de scientifiques, aventuriers et cinéastes part pour une expédition de neuf mois en Nouvelle-Guinée. Leur but: répertorier...
Grâce aux efforts de préservation menés ces dernières années en Afrique de l’Est, la population des gorilles des montagnes a augmenté....
Certains animaux n’hésitent pas à s’aventurer dans des milieux qui ne leur sont pas familiers. Tourné en Argentine, dans la baie...
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