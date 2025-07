Documentaire

La mante religieuse paraît être tout droit sortie d’un film de science-fiction et sa tête triangulaire a inspiré bon nombre d’auteurs du genre. De plus, cet insecte ne jouit pas d’une réputation des plus dorée, le fait de dévorer son partenaire mâle après l’accouplement y étant sans doute pour quelque chose. Et pourtant, ce prédateur venu d’un autre temps devient fascinant pour qui sait observer son mode de vie. Au cours de 14 mois d’un travail complexe et précis, Kurt Mundel a réalisé un étonnant portrait des mantes religieuses, présentant en macroscopie des images inédites, y compris pour le monde scientifique.