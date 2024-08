Documentaire

Documentaire consacré à l’engouement grandissant des Français pour la plongée sous-marine, et à la guerre que se livrent les clubs et les centres spécialisés pour attirer les plongeurs. Quelles formules s’offrent aux amateurs ? Qui profite de cet engouement ? Comment les côtes françaises résistent-elles à la concurrence des pays exotiques ? Exemple en France dans le Var et en Egypte, dans la Mer Rouge. Commentaire sur images factuelles en alternance avec un microtrottoir de plongeurs et les interviews de professionnels du secteur. Documentaire réalisé par Céline Chassé, montage de Bruno Bosc