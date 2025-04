Documentaire

Karl Zéro revient sur l’affaire Stephen Griffith. Passionné par les tueurs en série – et plus spécifiquement par Jack l’éventreur – cet étudiant en criminologie du Yorkshire décida un jour de passer à l’acte…Lorsqu’il lui a été demandé de décliner son identité lors d’une comparution devant le tribunal de Bradford , Stephen Griffiths, tout de noir vêtu, a marqué un temps d’arrêt avant de lâcher froidement : «Je suis la cannibale à l’arbalète». Cet éternel étudiant en criminologie (de 40 ans…) fut accusé du meurtre de Susan Rushworth, Shelley Armitage, Suzanne Blamires, trois prostitués de la ville.L’homme avait été interpellé après le signalement de la disparition de Suzanne Blamires, 36 ans. Des restes de la jeune femme (dont sa tête dans un sac à dos) ont été retrouvés dans une rivière du West Yorkshire. Les corps de Susan Rushworth, 43 ans, et Shelley Armitage, 31 ans, disparus respectivement en juin 2009 et avril 2010, n’ont jamais été retrouvés…